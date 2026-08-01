EĞİTİM DÜNYASI | Bartın Üniversitesi geleceğin mesleklerine odaklanıyor

A Haber ekranlarında yayınlanan Eğitim Dünyası programına konuk olan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bartın Üniversitesi'nin akademik başarılarını, teknoloji odaklı eğitim vizyonunu ve öğrencilere sunduğu imkanları anlattı. 2008 yılında kurulan ve 9 fakülte ile 142 programda eğitim veren üniversitenin "Gelecek BARÜ'de başlıyor" mottosuyla hareket ettiğini belirten Akkaya, yapay zeka, robotik kodlama, telesağlık ve dijital dönüşüm odaklı yeni programlarla öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırladıklarını söyledi. Milli Teknoloji Atölyesi, Teknopark, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu ve 100'ü aşkın öğrenci kulübüyle uygulamalı eğitimi ön plana çıkaran Bartın Üniversitesi'nin, uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılar ve akredite programlarıyla dünya standartlarında eğitim sunduğunu vurgulayan Akkaya, öğrencilerin mezun olmadan iş dünyasıyla buluşabildiğini ifade etti.