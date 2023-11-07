MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tepkisi: Sırtına ihanetin semerini vurmuştur

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, CHP kurultayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderilmesine tepki göstererek "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir." dedi. İsrail'in Gazze'deki katliamına da tepki gösteren Bahçeli, "Mazluma sırtımızı dönmek kitabımızda yok." dedi. Bahçeli ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye ziyareti ile ilgili de konuştu.

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