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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Oyunu Kullandı

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Giriş: 14.05.2023 13:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'da oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim." dedi.
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