MHP Lideri Bahçeli'den ailelere Boğaziçi çağrısı: Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması... Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere çağrıda bulunarak, “Evlatlarınıza sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” dedi.

Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere önemli bir çağrıda bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, mesajında şunları söyledi;

"Boğaziçi Üniversite'sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum:

"Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın."