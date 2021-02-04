04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP Lideri Bahçeli'den ailelere Boğaziçi çağrısı: Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın

MHP Lideri Bahçeli'den ailelere Boğaziçi çağrısı: Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 20:47
Güncelleme:04.02.2021 20:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması... Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere çağrıda bulunarak, “Evlatlarınıza sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” dedi.

Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere önemli bir çağrıda bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, mesajında şunları söyledi;

"Boğaziçi Üniversite'sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum:
"Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İBB'den akılalmaz yenileme çalışması
İBB'den akılalmaz yenileme çalışması
Bahçeli: Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın
Bahçeli: Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın
Zühtü Arslan'dan Başkan Erdoğan'a davet!
Zühtü Arslan'dan Başkan Erdoğan'a davet!
4 Şubat tablosu belli oldu! 113 kişi hayatını kaybetti
4 Şubat tablosu belli oldu! 113 kişi hayatını kaybetti
İletişim Başkanı Altun'dan 'Boğaziçi' mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan 'Boğaziçi' mesajı
Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı?
Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı?
Kanser hastaları aşı yaptırabilir mi?
Kanser hastaları aşı yaptırabilir mi?
AK Parti'den ABD'ye Boğaziçi tepkisi!
AK Parti'den ABD'ye Boğaziçi tepkisi!
Halk TV'den tehlikeli provokasyon!
Halk TV'den tehlikeli provokasyon!
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Bir aile daha evladına kavuştu!
Bir aile daha evladına kavuştu!
Bakan Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Bakan Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Daha Fazla Video Göster