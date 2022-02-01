MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu'na tepki ve istifa çağrısı

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 24 Ocak'ta kar İstanbul'da kar esareti yaşanmasına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur." şeklinde konuştu. Başarısızlıklar dolu bir yönetim geçiren İmamoğlu'nu istifaya çağıran Bahçeli, "İstanbul'un önünü açmalı" dedi. Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler savuran Sedef Kabaş'ı tepki gösteren Bahçeli, "Bu bir suçtur" ifadelerine yer verdi.

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