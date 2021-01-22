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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş "erken seçim" açıklaması
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. " dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. " dedi.
Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır." mesajını verdi.