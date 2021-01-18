Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Karar gazetesine sert tepki: Topunun tezgahını inançla bozarız

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son günlerde tuhaf ve tahrip düzeyi yüksek gelişmeler peş peşe cereyan ediyor. Tutsak ve turfanda zihniyetler bozgunda fetih rüyası görüyorlar. Emperyalizme turnike olanlar tıpkı akbabalar gibi kanat çırpıyor. Havalar soğumakla kalmıyor, bunların vicdanları da buz tutuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyun kurmak için el ovuşturan, fırsat kollayan geri ve gölgeli siyaset anlayışları tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar. Hasretini çektikleri karanlığın Türkiye'ye hâkim olması için çırpınıyorlar. Nitekim çırpındıkça da batıyorlar.