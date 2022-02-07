07 Şubat 2022, Pazartesi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması: Adayımız Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağına ilişkin iddiaların karanlık propaganda olduğunu söyledi. Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayan Bahçeli, gerekirse yasal düzenleme için harekete geçeceklerini ifade etti.