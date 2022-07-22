MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TEBRİK

MHP lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.