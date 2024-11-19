MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımıza bağımız sarsılmaz ve çok derindir

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli İsrail ile ticaret iddialarına yanıt veren Bahçeli, İsrail ile ticaret defterinin kapandığını belirtirken bu konuda Türkiye'nin tavrının net olduğunun bir kez daha altını çizdi. İzmir'de 5 çocuğun yangında ölümünü de yorumlayan Bahçeli "Mesele sadece maddi yardımlarla sınırlı görülmemeli. Çocukların korunması devletin görevi" dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan ile arasındaki bağın sarsılmaz olduğunu belirten Bahçeli "Aramızda hiçbir ayrılık söz konusu değil. Fitnebazlar iyice azıttı" dedi. Türkiye'de terörün biteceğini belirten Bahçeli bunun için bir kefen giymeye hazır olduklarını vurguladı. PKK'nın Kürtleri temsil edemeyeceğinin altını çizen Bahçeli "Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşlar" dedi.

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