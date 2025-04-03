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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Boykot maskesiyle operasyona kalkıştılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Boykot maskesiyle operasyona kalkıştılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 17:11
MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada son günlerde Türkiye'nin gündeminde oturan boykot tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli, CHP'nin boykot maskesiyle operasyona kalkıştığını ifade ederken Türk milletinin tuzağa düşmeyeceğini söyledi. Yolsuzluk şebekesinin derin hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyen Bahçeli 'Boykot maskesi hürriyetle bağdaşmıyor' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Boykot maskesiyle operasyona kalkıştılar
Boykot maskesiyle operasyona kalkıştılar
"Boykot maskesiyle operasyona kalkıştılar"
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