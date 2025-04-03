03 Nisan 2025, Perşembe
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Boykot maskesiyle operasyona kalkıştılar
MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada son günlerde Türkiye'nin gündeminde oturan boykot tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli, CHP'nin boykot maskesiyle operasyona kalkıştığını ifade ederken Türk milletinin tuzağa düşmeyeceğini söyledi. Yolsuzluk şebekesinin derin hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyen Bahçeli 'Boykot maskesi hürriyetle bağdaşmıyor' dedi.