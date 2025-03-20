20 Mart 2025, Perşembe
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı! "PKK fesih kararı almalı"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye mesajı verdi Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalı, Türk milleti tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır' dedi. CHP'ye de tepki gösteren Bahçeli, 'Türkiye sokakta kurulmadı. CHP Türkiye'yi karıştırmak çin kriz tuşlarına basıyor' ifadelerine yer verdi.