20 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı! "PKK fesih kararı almalı"
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı! PKK fesih kararı almalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı! "PKK fesih kararı almalı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 18:49
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye mesajı verdi Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalı, Türk milleti tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır' dedi. CHP'ye de tepki gösteren Bahçeli, 'Türkiye sokakta kurulmadı. CHP Türkiye'yi karıştırmak çin kriz tuşlarına basıyor' ifadelerine yer verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı! PKK fesih kararı almalı
Bahçeli: PKK fesih kararı almalı
Bahçeli: PKK fesih kararı almalı
Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda para A Haber’de!
Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda para A Haber’de!
Murat Ongun böyle gözaltına alındı!
Murat Ongun böyle gözaltına alındı!
Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu!
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!
Bakan Fidan’dan Suriye ziyareti açıklaması!
Bakan Fidan’dan Suriye ziyareti açıklaması!
İmamoğlu’nun ifadesi en son mu alınacak?
İmamoğlu'nun ifadesi en son mu alınacak?
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek?
Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek?
MGK toplantısı başladı!
MGK toplantısı başladı!
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
İşte 15 milyon liraya verilen o 3 villa
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
Ali Mahir Başarır AK Partili vekillere şişe fırlattı
Ali Mahir Başarır AK Partili vekillere şişe fırlattı
Daha Fazla Video Göster