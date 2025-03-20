MGK’da terörle mücadele mesajı: Kararlılıkla sürecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde "Bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

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