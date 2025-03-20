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MGK toplantısı başladı!

MGK toplantısı başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 16:15
Güncelleme:20.03.2025 16:15
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda ana gündem maddeleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde PKK ve diğer terör örgütlerinin silah bırakması, Suriye ve Gazze'deki saldırılara ilişkin son gelişmeler, Ukrayna - Rusya savaşındaki kısmi ateşkes durumu ve diğer bölgesel konular ele alınacak.
MGK toplantısı başladı!
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