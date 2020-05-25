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Mezarlıkta suikast nasıl engellendi? Ele geçirilen bombanın özelliği ne, hedef kimdi?

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Giriş: 25.05.2020 12:46
Güncelleme:25.05.2020 12:57
Terör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen bombaların üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatları yazılı olduğu belirlendi. Araç altına yerleştirilen mıknatıslı bombanın üzerinde “Düğmeyi aç. Kablo uçlarını kontrol et. Dilinde yanma olursa kabloyu birbirine bağlama. Yanma yoksa bağla. 15 dakika sonra patlar. Bu zaman ayarlı” yazılı olduğu saptandı. Peki Diyarbakır’da ele geçirilen bombanın özelliği ne, hedef kimdi? Bayramı kana bulamayı hedefleyen alçakların planı bozulurken A Haber canlı yayınına katılan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak olayın perde arkasını anlattı. İşte tüm detaylar…
Terör örgütü PKK bayramı kana bulayacaktı! Bombalı terör saldırıları önlendi TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAYRAMI KANA BULAYACAKTI! BOMBALI TERÖR SALDIRILARI ÖNLENDİ
Son dakika: Mezarlıkta suikast planı engellendi! Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ canlı yayında değerlendirdi |Video SON DAKİKA: MEZARLIKTA SUİKAST PLANI ENGELLENDİ! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ÇOŞKUN BAŞBUĞ CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO

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