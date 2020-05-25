Son dakika: Mezarlıkta suikast planı engellendi! Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensupları tarafından Ramazan Bayramında asker ve polis güvenlik noktalarına gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırılar, düzenlenen operasyonlarla önlendi. Patlayıcıların bir bölümünün mezarlıklardan çıkması dikkat çekti. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında operasyonu değerlendirdi. Başbuğ, "HDP denilen siyasi parti diye bildiğimiz yapıların FETÖ ile iş birliği ile yurt içinde zamanı geldiğinde kullanılmak üzere malzemeler olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensupları tarafından Ramazan Bayramında asker ve polis güvenlik noktalarına gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırılar, düzenlenen operasyonlarla önlendi. Patlayıcıların bir bölümünün mezarlıklardan çıkması dikkat çekti. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında operasyonu değerlendirdi.

Başbuğ'un konuşmasının satır başları;

BİR KÖŞEDE CAN ÇEKİŞİYORLAR

Terör örgütü artık bitti diyebiliriz. Bu yazın sonunda özellikle ülke içerisinde terörden hiç bahsetmeyeceğimiz günlerin müjdecisi olalım izleyen ve dinleyenlere. Böylesi bir süreçte can çekişen bir köşede kendi canının derdine düşmüş yapıların tek derdi varlığını devam ettirebilecek ve sesini duyurabilecek ataklarda bulunmak. Kimin emir komutasıyla? İpinin tasmasının bağlı olduğu odakların verdiği emir ve talimatla. Bunların da bu tür eylemlerde tek hedefi önemli günlerde milletin hassasiyet gösterdiği günlerde sesi biraz daha fazla çıkmak için bu tür eylemlere girişmesi muhtemel.

ARKASINDA KİMLER VAR?

HDP denilen siyasi parti diye bildiğimiz yapıların FETÖ ile iş birliği ile yurt içinde zamanı geldiğinde kullanılmak üzere malzemeler olarak değerlendirilmeli.