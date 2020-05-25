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Terör örgütü PKK bayramı kana bulayacaktı! Bombalı terör saldırıları önlendi

Terör örgütü 'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik 'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, polisinin operasyonuyla önlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik pentaeritrol tetranitrat () kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

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