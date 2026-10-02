Meteoroloji alarm verdi: İstanbul dahil 11 ilde sarı kod! Adil Tek saat vererek uyardı

Türkiye'de etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verirken, megakentte kuvvetli sağanak ve saatte 60-70 kilometreye ulaşan rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışların İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar süreceğini belirterek, “Feribot seferlerinde aksamalar yaşanabilir” uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural gelişmeleri aktardı.