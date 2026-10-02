-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Meteoroloji alarm verdi: İstanbul dahil 11 ilde sarı kod! Adil Tek saat vererek uyardı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Meteoroloji alarm verdi: İstanbul dahil 11 ilde sarı kod! Adil Tek saat vererek uyardı

Türkiye'de etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verirken, megakentte kuvvetli sağanak ve saatte 60-70 kilometreye ulaşan rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışların İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar süreceğini belirterek, “Feribot seferlerinde aksamalar yaşanabilir” uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural gelişmeleri aktardı.

Önceki Video
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma: 12 adet C-130J geliyor
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma: 12 adet C-130J geliyor
Denizolgun soruşturmasında kayıp telefon düğümü: Kız kardeşi ve yeğenine dava
Sonraki Video
Denizolgun soruşturmasında kayıp telefon düğümü: Kız kardeşi ve yeğenine dava
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar