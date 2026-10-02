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Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı: Yatırımcılara ödeme ve kanun değişikliği masada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı: Yatırımcılara ödeme ve kanun değişikliği masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. 3 saat süren toplantıda fon hesaplarına yapılacak ödemeler, ödeme takvimi ve Sermaye Piyasaları Kanunu'nda planlanan değişiklikler ele alındı. Toplantıya Mehmet Şimşek, Efkan Ala, Abdullah Güler ve Akın Gürlek de katıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesine yönelik kararlılık bir kez daha teyit edildi” dedi.

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