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Ümmetin emini Hz. Ebû Ubeyde bin Cerrah'ın örnek hayatı: Uhud'dan Kudüs'e uzanan destan
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ümmetin emini Hz. Ebû Ubeyde bin Cerrah'ın örnek hayatı: Uhud'dan Kudüs'e uzanan destan

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in “Bu ümmetin emini” diye övdüğü ve cennetle müjdelenen sahabilerden Hazreti Ebû Ubeyde bin Cerrah'ın hayatı, fedakârlık ve tevazusuyla İslam tarihine damga vurdu. Uhud Savaşı'nda Resulullah'ı korumak için dişlerini feda eden Ebû Ubeyde, Kudüs'ün fethindeki liderliği ve makam hırsından uzak duruşuyla örnek oldu. Umran Kılıçer, A Haber ekranlarında Hz. Ebû Ubeyde'nin hayatını ve öne çıkan yönlerini anlattı.

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