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İzmir’de Yeni Partililer birbirine girdi
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de Yeni Partililer birbirine girdi

İzmir’de Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde, oy sayım aşamasında aday destekçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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