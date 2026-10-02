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Diyarbakır'da depremde hasar gören tarihi camiler yeniden ibadete açıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da depremde hasar gören tarihi camiler yeniden ibadete açıldı

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Diyarbakır'daki tarihi camiler, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii cuma namazıyla cemaatiyle buluşurken, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hambaşı camileri ile Bingöl Balaban Bey Camii de aslına uygun şekilde restore edildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, “Tarihi camiler bir bir hizmete açılıyor” dedi.

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