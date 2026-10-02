Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Külliye zirvesi sonrası dikkat çeken gelişme

CHP'deki kurultay iptali tartışmalarının ardından istifa ederek İzmir'de 22 yıl sonra bir ilke imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden alevlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği sürpriz kabulün ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya gelen Tugay'ın, ekim ayı sonunda rozet takabileceği konuşuluyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, sıcak gelişmenin perde arkasını ve kulislerde konuşulan son bilgileri aktardı.