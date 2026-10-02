Denizolgun soruşturmasında kayıp telefon düğümü: Kız kardeşi ve yeğenine dava

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada kayıp cep telefonu için yeni dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonun ortadan kaybolmasıyla ilgili Ayşe Güldüren Denizolgun Kuriş ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçlamasıyla dava açtı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, kayıp telefonun akıbetine ilişkin iddianamedeki detayları aktardı.