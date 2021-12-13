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Meteoroloi’den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! Soğuk ve yağışlı hava ne kadar etkili olacak?

A Haber
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Giriş: 13.12.2021 15:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu yayımlayarak sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Soğuk ve yağışlı hava ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.
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