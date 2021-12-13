Meteoroloi’den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! Soğuk ve yağışlı hava ne kadar etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu yayımlayarak sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Soğuk ve yağışlı hava ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.

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