28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mete Sohtaoğlu: "Gazze'den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!"
Mete Sohtaoğlu: Gazze’den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!

Mete Sohtaoğlu: "Gazze'den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 21:04
Güncelleme:28.10.2025 21:12
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in ateşkes ihanetinin ardından A Haber'de tarihi uyarılarda bulundu. Siyonistlerin asıl hedefinin savaşı daha geniş bir alana yaymak olduğunu belirten Sohtaoğlu, "Şu an Gazze'yi konuşsak da Lübnan'da çok şiddetli bir İsrail saldırısının ayak sesleri duyuluyor. Çok gaddar bir şekilde saldırılar geri dönecek" dedi. İsrail'in "sarı hat ihlali" yalanının arkasına sığındığını deşifre eden Sohtaoğlu, "İşgal fiili olarak devam ediyor, askerler sarı hat içindeki evlere konuşlanmış durumda" diyerek kirli oyunu gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mete Sohtaoğlu: Gazze’den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!
Gazze’den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!
"Gazze'den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!"
A Haber özel tasarım TOGG limuzini görüntüledi
A Haber "özel tasarım" TOGG limuzini görüntüledi
Kartalkaya davası ertelendi! duruşma 30 Ekim’de devam edecek
Kartalkaya davası ertelendi! duruşma 30 Ekim'de devam edecek
Kelle koltukta savunma ekosistemi inşa ettik
"Kelle koltukta savunma ekosistemi inşa ettik"
Balıkesir beşik gibi: 90 günde 12 bin deprem!
Balıkesir beşik gibi: 90 günde 12 bin deprem!
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
ALTAY tankından gövde gösterisi!
ALTAY tankından gövde gösterisi!
ALTAY TSK envanterinde! Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
ALTAY TSK envanterinde! Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Her alanda güçlü olmak zorundayız!
"Her alanda güçlü olmak zorundayız!"
Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz
“Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz”
Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz
"Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz”
Altay tankının vurucu gücü MKE’den
Altay tankının vurucu gücü MKE'den
Daha Fazla Video Göster