Mete Sohtaoğlu: "Gazze'den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in ateşkes ihanetinin ardından A Haber'de tarihi uyarılarda bulundu. Siyonistlerin asıl hedefinin savaşı daha geniş bir alana yaymak olduğunu belirten Sohtaoğlu, "Şu an Gazze'yi konuşsak da Lübnan'da çok şiddetli bir İsrail saldırısının ayak sesleri duyuluyor. Çok gaddar bir şekilde saldırılar geri dönecek" dedi. İsrail'in "sarı hat ihlali" yalanının arkasına sığındığını deşifre eden Sohtaoğlu, "İşgal fiili olarak devam ediyor, askerler sarı hat içindeki evlere konuşlanmış durumda" diyerek kirli oyunu gözler önüne serdi.

