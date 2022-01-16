Mesut Hakkı Caşın'dan çok sert Semra Güzel açıklaması: Türkiye’nin altına konulan en büyük dinamit!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan “Satır Arası” programında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluşması ve ortaya çıkan fotoğraflarına sert eleştiri getirdi. Millet İttifakı çatısında birleşen siyasi oluşumlara yüklenen Caşın, “Türkiye’nin altına konulan bu dinamiti masum bir hareket olarak göstermek TBMM’ye hakarettir. Benim verdiğim vergiyle bu vekil nasıl (maaş-para) alır? Normal bir vatandaş Kandil’e gidip bu fotoğrafları çekilebilir mi?” dedi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de ekranlara gelen Satır Arası programında Millet İttifakı içinde yer alan HDP ve terör örgütü PKK üzerinden çok kritik noktalara değindi.

Caşın, İttifakta yer alan ve kendilerini milli olarak niteleyen CHP ve İYİ Parti'ye uyarılarda bulundu.

Mesut Caşın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluşması ve ortaya çıkan fotoğrafları yorumladı ve Millet İttifakı'nı topa tuttu.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu çarpıcı açıklamalarda bulundu;

"BU TERÖR ÖRGÜTÜNE DOĞRUDAN DESTEK VERMEKTİR"

"Ben meselesinin birkaç boyutuyla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir konu. Birincisi psikolojik bir operasyon var burada. Yani uluslararası ilişkilerde "Hollanda hastalığı" diye bir şey vardır. Terör uzmanı arkadaşlar bilir. Burada teröristi mağdur ve masum gösterme algı operasyonu var. Maalesef basında ve bazı siyasal partiler bunun bir aşk meselesi olduğunu ifade etti. Bu bir aşk değildir. Bu bir terör örgütüne doğrudan destek vermek, propaganda ve özellikler sadece sempatizan değil örgütün içerisine katılmış bir şahsiyet olduğunu ifade eden görüntüler bunlar."

"BU TÜRKİYE'NİN ALTINA KONULAN EN BÜYÜK DİNAMİTTİR!"

"Bir değer boyutu ise hukukidir. Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununda terör örgütü propagandası yapmak, geniş kitleyi belli hedeflere ikna etmek ve bu yolla kitle desteği almak ve yine farklı terör örgütlerine üye olmak… Yani buradaki TC Kanununun 220 maddesi gayet açıktır. Ne demek telefonunda resimlerin çıkması? Örgüt kamplarına gitmek barınmak, askeri kıyafet giymek… Terör örgütünün kıyafetini giymesi aslında savaş hukuku açısından 'savaşan taraf' olması, 'terör örgütü değil de Kürt halkının bağımsızlık savaşı verdiğini' ifade eden bir fidededir bu. Türkiye'nin altına konulan en büyük dinamittir bu. Masum bir hareket olarak göstermek TBMM'ye hakarettir."

"NORMAL BİR VATANDAŞ KANDİL'E GİDİP BU FOTOĞRAFLARI ÇEKİLEBİLİR Mİ?"

"Asıl mesele siyaseten CHP ve HDP arasında PKK ile işbirliğinin kotarılması mıdır? Bu o zaman doğrudan ve dolaylı desteği getiriyor ki Mustafa Kemal'in kurduğu bir partinin Türk Devletinde 40 bin vatandaşımızın kahrına sebebiyet olmuş binlercesisin yaralamasında sebebiyet vermiş eli kanlı bir terör örgütüyle Atatürk'ün partisinin iş yapmasını 20223'te halk bunun gereken cevabını verecektir sandıkta. Komünist Marksist örgüt nasıl Kürtleri temsil edebilir? Benim verdiğim vergiyle bu vekil nasıl (maaş-para) alır? Normal bir vatandaş Kandil'e gidip bu fotoğrafları çekilebilir mi?"

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HDP'Lİ GÜZEL'İN 2016'DA DA TERÖRİST BORA İLE BULUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016'da cep telefonuyla HDP'li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora'nın Güzel'le görüştüğünü söyledi.

H.D. ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora'ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. H.D, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora'nın daha sonra "Sözlüm Semra ile görüştüm." diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.

Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra tarlada çalıştığı sırada iki örgüt mensubuyla yanına gelen terörist Bora'nın sözlüsüyle görüşeceğini belirterek telefonunu istediğini aktaran H.D, terörist Volkan Bora'nın ikinci görüşmeden 15 gün sonra ise kendi evine geldiğini ve telefonunu istediğini anlattı.

H.D, Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman'a götürür müsün?" diye sorduğunu, riskli olduğunu belirterek, bunu kabul etmediğini söyledi.

GÜZEL'İN BORA İLE BULUŞMASI



H.D, PKK'lı Volkan Bora'nın yaklaşık bir hafta sonra kendisiyle yeniden irtibat kurduğunu ve Adıyaman'a gelecek Semra Güzel'i kırsal bölgeye getirmesini istediğini söylediğini ve bu sırada Güzel'le telefonda görüştüğünü kaydetti.

Bu görüşmede Adıyaman'da buluşma yeri ve saati belirlendiğini dile getiren H.D, daha sonra belirlenen günde Semra Güzel'i buluşma noktasından alarak terörist Bora'nın istediği bölgeye götürdüğünü belirtti.

H.D, terörist Volkan Bora'nın "Yarın aynı saatte gel Semra'yı götür." dediğini bildirdi.

Güzel'i, Bora ile kırsal bölgede bıraktığını anlatan H.D, bir gün sonra Güzel'i bıraktığı bölgeden alarak Adıyaman'a götürdüğünü söyledi.

ŞİFRE: "KOÇERO GÜLÜ"



H.D, ifadesinde, "Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır'da Semra Güzel'in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek "Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim." dedi.

Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da H.D'nin bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman'a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016'da 7 kez H.D. ile telefon irtibatı kuran Güzel'in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora'nın 2017'de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı.

Güzel, 5 Haziran 2016'da da Adıyaman'a gitti.

Cep telefonu sinyali akşam saatlerinde kesildi, 6 Haziran 2016 akşam saatine kadar hiçbir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016'da da H.D. ile 11 kez telefonla iletişim kurdu.

HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile PKK kampındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bora'nın sözlüsü olduğunu belirtmişti.

Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır." açıklamasında bulunmuştu.