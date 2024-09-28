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Mesut Hakkı Caşın: Lübnan'dan sonra Suriye'de İsrail ile sınırımız olacak

Mesut Hakkı Caşın: Lübnan'dan sonra Suriye'de İsrail ile sınırımız olacak

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 13:32
İsrail’in Orta Doğu’yu cehenneme çevirip sivilleri katletmesiyle ilgili A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulunan uluslararası ilişikler uzmanı Mesut Hakkı Caşın, “Gözümüzü açmamız lazım. İsrail her yere saldırıyor. Lübnan’dan sonra İsrail ile Suriye’de sınırımız olacak.” dedi.
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Suriye’de İsrail ile sınırımız olacak
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