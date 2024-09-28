Mesut Hakkı Caşın: Lübnan'dan sonra Suriye'de İsrail ile sınırımız olacak

İsrail’in Orta Doğu’yu cehenneme çevirip sivilleri katletmesiyle ilgili A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulunan uluslararası ilişikler uzmanı Mesut Hakkı Caşın, “Gözümüzü açmamız lazım. İsrail her yere saldırıyor. Lübnan’dan sonra İsrail ile Suriye’de sınırımız olacak.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN