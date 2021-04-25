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Mesele sadece Rektör değilmiş! Boğaziçi provokatörleri de "soykırım" dedi
ABD Başkanı Joe Biden'in Ermeni soykırımı iftirasına, ilk destek HDP'den gelmişti. Hemen ardından Boğaziçi dayanışması hesabından da bir paylaşım yapıldı. Boğaziçi provokatörleri, 1915 olayları için Türkiye'yi suçlayıp "soykırım" dedi. Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü. Provokatörlerin asıl amacı Rektör değilmiş yorumları yapıldı.