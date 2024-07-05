Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü! Filistinli Müslümanlar darp edilerek yaka paça gözaltına alındı

İsrail ordusu Gazze'de katliama devam ediyor. Ateşkes ise hala belirsiz. Hem Hamas'tan hem de İsrail tarafından açıklamalar gelirken taraflar henüz bir ateşkes üzerinde anlaşmadı. Tüm bu yaşananların gölgesinde, Filistinliler bir kez daha Mescid-i Aksa'da cuma namazı için bir araya geldi. Namaz sonrasında Filistinli Müslümanlar darp edilerek yaka paça gözaltına alındı. Ayrıntıları Kudüste bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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