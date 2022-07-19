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Mersin'deki Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı! CHP kumpasına fondaş çanak tuttu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.07.2022 11:27
2015'te vahşice öldürülen Özgecan Aslan anısına Mersin'de yapılan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki kauçuk ağacına zarar verilmişti. Yapılan incelemelerin ardından medyada yer alan "ağacı kurutmak İçin zehir enjekte edildi" haberleri hakkında açıklama yapıldı. Ağacın CHP'li belediye tarafından zehirlendiği, söz konusu partinin yandaş medyası tarafından da olayın üstünü örtmek için suçlu arandığı ortaya çıktı. CHP'li belediye çalışanlarının ağacı zehirlediği anların görüntüsü A Haber tarafından ekranlara getirildi.
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