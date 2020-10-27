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Mersin’de orman yangını! 50 ev boşaltıldı yollar kapatıldı

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Giriş: 27.10.2020 14:10
Güncelleme:27.10.2020 14:13
Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Miras bölgeden gelişmeleri aktardı. Mehmet Miras, “Anamur ilçesinde çıkan yangın şu ana kadar etkisini sürdürüyor. Can kaybı yok ancak birçok mahalleyi etkisi altına almış durumda.” dedi. Yangın nedeniyle 50 hane tedbiren boşaltıldı. Mersin-Antalya kara yolu kapatıldı.
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