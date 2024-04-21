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Mersin-Adana demiryolu hattında YHT molası

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 08:46
138 yıl önce hizmete giren Mersin-Adana demir yolu, Yüksek Hızlı Tren çalışmaları sebebiyle 2 yıl hizmet veremeyecek. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Mersin-Adana demiryolu hattında YHT molası
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