Meral Akşener'li İYİ Parti siyaseti "sol" yörüngesine mi girdi? | İşte "Osmanlı ve İslam karşıtı" Akşener politikası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde tarihi ve kültürel açıklamaları tepki çekiyor. Son olarak Sultan 2. Abdülhamid Han’ı hedef alan milliyetçi görünümlü Akşener'in politik söylemleri muhafazakâr çizgiden koptuğunu belgelerken, "Siyasi eksenini sola mı kaydırdı?" sorusunu akıllara getiriyor. Haddini iyice aşan Akşener, bununla da yetinmedi, Sultan 2. Abdülhamid'e yaptığı tek adamlık suçlaması üzerinden sözü halkın seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi. Akşener'in milliyetçi ve muhafazakâr bir siyasetçi profili çizip politik söylemleri, CHP üzerinden HDP ile gizli siyasi ortaklığı, artık tabanıyla çelişmeye başladı. İşte Meral Akşener’in omurgasını çizen A Haber’in analizi...

Meral Akşener, İBB Başkanlığı görevine gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet'e benzetti.

Akşener'in "Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım" sözleri gündem oldu ve tepki topladı.

Akşaner'in bu tutumu tarihçilerden, siyasetçilere toplumun her kesiminden sert tepki gördü.

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşener'in sözlerini A Haber'e yorumladı ve "Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Vizyon proje sunamayınca tutuyorlar Osmanlı'ya laf söylüyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İslam dini ve Osmanlı Devleti hakkında asılsız iddialar içeren "Medeni Bilgiler" kitabını kürsüden sallayarak teşkilatlara dağıtılması talimatını verdi.

Akşener, birileri tarafından eline tutuşturulan kitap için, "Bakın, bu kitabın adı 'Medeni Bilgiler'dir. Bu kitabı alacaksınız genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız." dedi.

Bu da yetmedi, iktidara geldikleri takdirde okullarda da aynı kitabı dayatacaklarını vaat etti.

Akşener, "İnşallah iktidar olduğumuzda okullarda bunu ders olarak okutacağız. Çok önemli bir eserdir." ifadelerine yer verdi.

İslam'ı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan kitabı öven Akşener, ablasının da Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde "Rabbi Yessir" gördüğünü iddia etti.

O da yetmedi ve en zor zamanlarında Osmanlı Devleti'ni 33 yıl ayakta tutan sultan 2. Abdülhamid'e dönemin ermeni çetelerinin söylemiyle "istibdat" suçlaması yaptı.

Akşener, "Abdülhamid Han Osmalı'nın padişahı. Ama elbette onun döneminde demokrasi şartlarının aldığı bir tavır var." çıkışını yaptı.

Yazar Ayten Arığ, "2. Abdülhamid dönemi Osmanlı'nın zor bir dönemiydi" dedi.

Deneyimli gazeteci Akşener'e yanıt olarak Melik Yiğitel, "Abdülhamid Han'ı reddetmek kendi dedesini reddetmek anlamına gelir. Yani eğer Cumhuriyet kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti babamızsa dedemiz de Osmanlı İmparatorluğu ve Abdülhamid Han'dır. Bir insan dedesini reddederse o zaman onun soyu sopu da tartışılır." yanıtını verdi

Haddini iyice aşan Akşener, bununla da yetinmedi, Sultan 2. Abdülhamid'e yaptığı tek adamlık suçlaması üzerinden sözü halkın seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirdi.

Melik Yiğitel, "Özellikle sayın Akşener'in söylediği yenilir yutulur bir şey değil. 33 yıl tahtta kalan bir Abdülhamid Han hem Osmanlının topraklarını korumaya çalıştı hem İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Ve tam anlamıyla yedi düvele karşı savaştı. Dolayısıyla o şartlar içinde nasıl bir demokrasi neyden bahsediyor anlamış değilim." ifadelerine yer verdi.

Tarihi ve kültürel gaflar silsilesine yenilerini ekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tavrındaki ısrarı "İslam ve Osmanlı karşıtı bilinçli bir politika mı yürütüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Akşener'in milliyetçi ve muhafazakar bir siyasetçi profili çizip politik söylemleri, CHP üzerinden HDP ile gizli siyasi ortaklığı, artık tabanıyla çelişmeye başladı.

Akşener'in siyasi eksenindeki yörünge değişikliği bizzat grup kürsüsünden önerdiği Afet İnan'ın "Medeni Bilgiler" kitabının 44. sayfasında İslam karşıtlığı olarak yerini alıyor.

Kitapta yer alan ifadelerde İslam dininin Türklerin milli duygularını uyuşturduğu yazılıyor.

AKŞENER'İN ÖNERDİĞİ KİTAPTAN SATIRLAR

"Türk milletinin milli bağlarını gevşetti; milli duygularını, milli heyecanını uyuşturdu. Çünkü Hazreti Muhammed'in getirdiği dinin gayesi, bütün milliyetlerin üstünde, tamamını kapsayan bir ümmet siyaseti idi… (MEDENİ BİLGİLER KİTABI)"

Osmanlı Devleti'ni de hedef alan kitabın 62. sayfasında bu kez de Sultan 2. Abdülhamid milli felaketlerin nedeni olarak gösteriliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in politikası muhafazakâr çizgiden hızla uzaklaşırken, sol kanadın yörüngesine kanat çırpıyor.



