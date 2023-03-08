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Meral Akşener’in yüzü neden asıktı?

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Giriş: 08.03.2023 08:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun adayı olarak açıklandığı sırada Meral Akşener'in asık yüz ifadesi kameralara yansımıştı. Akşener katıldığı canlı yayında bunu ışığa ve uykusuzluğa bağladı.
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