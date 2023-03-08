Meral Akşener’in yüzü neden asıktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun adayı olarak açıklandığı sırada Meral Akşener'in asık yüz ifadesi kameralara yansımıştı. Akşener katıldığı canlı yayında bunu ışığa ve uykusuzluğa bağladı.

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