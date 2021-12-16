Meral Akşener'in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber'e konuştu: Benimle alay etti resmen!

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti. Bu sırada Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ve CHP ile kurduğu ittifaka eleştirilerde bulundu. İşte o sözlerin ardından Akşener engelli vatandaşı rencide edici ifadeler kullandı. Aşçı, yaşadığı o anları A Haber'e anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta kendisine "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor." eleştirisi yapan engelli vatandaş Erdoğan Aşçı'ya verdiği yanıt sosyal medyada tepki toplamıştı.

Yüzde 80 engelli vatandaş Aşçı, Akşener ile yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Aşçı, devletin kendisine verdiği destekleri Akşener'e anlattığını ve 650 lira aylık destek aldığını onun dışında da devleti her konuda yardımlarını yaptığını söylemesi üzerine Akşener'in kendisine alaycı bir tutumla yaklaştığını söyledi.

"BENİMLE ALAY ETTİ"

Aşçı şu ifadeleri kullandı: "(Akşener) Bana 650 lirayla harika bir hayat yaşamaya devam et, diyerek alay edip çekip gitti. Genel başkan olarak sağlık sıhhatimi sormasını beklerdim. O ise benimle alay etti." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Höksun ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olan Erdoğan Aşçı, Akşener'e düzgün bir üslupla eleştirilerde bulundu.

Aşçı'nın, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" sözlerine Akşener tahammül edemedi.

Engelli vatandaşa "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek rencide edecek ifadeler kullandı.

Meral Akşener daha önce de bir çok yerde kendisini eleştirenlere sert tepki göstermişti.