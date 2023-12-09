Meral Akşener’in 6’lı masa pişmanlığı: Şimdiki aklım olsa dönmezdim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı” seçiminde oluşturdukları ittifakla ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, "Şimdiki aklım olsa masaya geri dönmezdim" dedi.

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