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Meral Akşener'den darbe imalı bildiriyle ilgili açıklama: Zevzekliktir

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Giriş: 04.04.2021 17:23
Güncelleme:04.04.2021 17:38
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sonrası saatler sonra sessizliğini bozdu. Akşener, darbe imalı bildiriye tepki gösterirken, "Sabah bir uyandık amiraller emekli amillerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti." dedi.

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