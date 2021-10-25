Meral Akşener'den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Ablam yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşündüğü kişinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu kulislerde sıklıkla konuşuluyor. Bu tevatürü güçlü kılan birçok gelişme de peş peşe geliyor. Katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu güzellemelerine devam eden Akşener, ''Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi.'' ifadelerini kullandı.