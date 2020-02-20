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20.02.2020

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor! 1.5 saatlik 40 dakikaya düşecek | Video

İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü hizmete açılacak. İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile seyahat süresinin kısalmasına bağlı olarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

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