Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor! 1.5 saatlik 40 dakikaya düşecek | Video

İzmir ve bölge trafiğine nefes aldıracak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü hizmete açılacak. İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile seyahat süresinin kısalmasına bağlı olarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlanacak.