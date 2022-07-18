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Menderes Belediyesi'nde rüşvetin belgesi EFT kayıtları

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 13:50
Rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a ait EFT kayıtları ortaya çıktı. İşte o kayıtlar rüşvetin belgesi oldu. Öte yandan belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapılacak. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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Rüşvetin belgesi EFT kayıtları
Rüşvetin belgesi EFT kayıtları
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