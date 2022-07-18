18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Menderes Belediyesi'nde rüşvetin belgesi EFT kayıtları
Rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a ait EFT kayıtları ortaya çıktı. İşte o kayıtlar rüşvetin belgesi oldu. Öte yandan belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapılacak. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.