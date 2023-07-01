01 Temmuz 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memura ne kadar zam yapılacak? Zamdan emekli nasıl etkilenecek?
Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili torba yasa pazartesi gününden itibaren her an Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilebilir. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu da yaklaşık yüzde 85 zam anlamına geliyor. Peki bu rakamın üzerinde kalan memurlara ne kadar zam verilecek? Zamlardan emekliler nasıl etkilenecek? Gelişmeleri sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.