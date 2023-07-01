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Memura ne kadar zam yapılacak? Zamdan emekli nasıl etkilenecek?

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 15:42
Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili torba yasa pazartesi gününden itibaren her an Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilebilir. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu da yaklaşık yüzde 85 zam anlamına geliyor. Peki bu rakamın üzerinde kalan memurlara ne kadar zam verilecek?  Zamlardan emekliler nasıl etkilenecek? Gelişmeleri sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.
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