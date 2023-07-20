Memur ve emeklinin fark beklentisi! ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı emekli ve memur için zam ayı oldu. Artıştan aslan payını enflasyon farkı artı seyyanen artış ile memurlar aldı. Seyyanen zam ödemeleri için memurların gözü kulağı önümüzdeki haftaya çevrildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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