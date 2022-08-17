Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a çağrı: Merdane gibi dönme iki dakika delikanlı ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin TELE 1, KRT ve Halk TV’nin CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını ve bu kurumların belediyeleri haraca bağladığını söylemesinin ardından Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ CHP'den destek aldıklarını itiraf etmişti. Bu olay sonrası Yanardağ'ı yeniden hedef alan Muharrem İnce bu sabah basın toplantısı düzenledi. İnce, "Beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol." ifadelerini kullandı.