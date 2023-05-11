Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan FETÖ, Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Skandal sonrası CHP fondaşları da harekete geçti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, FETÖ-CHP kumpasına boyun eğerek, "Adaylıktan çekiyorum" dedi.

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