Mehmetçik'in teröristlerden arındırdığı Tel Abyad'da yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi |Video

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezine giren Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Öte yandan PKK/YPG terör örgütünün şehirde yasakladığı ezan sesi yıllar sonra yeniden duyuldu. Minarelerden yükselen ezan ve tekbir sesleri Akçakale'den de duyuldu.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TEKBİR VE EZAN SESLERİ AKÇAKALE'DEN DUYULDU

Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.

AA kameralarına yansıyan görüntülere göre, SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.