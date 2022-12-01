Mehmetçik yürek ısıttı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Daima vatandaşın yanında olan kahraman Türk askeri dünyaya örnek oluyor. Mehmetçik'in çorapsız ve terlikle gezen çocuğa, kendi yedek çorabını giydirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

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