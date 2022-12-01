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Mehmetçik yürek ısıttı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

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Giriş: 01.12.2022 12:46
Daima vatandaşın yanında olan kahraman Türk askeri dünyaya örnek oluyor. Mehmetçik'in çorapsız ve terlikle gezen çocuğa, kendi yedek çorabını giydirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.
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Mehmetçik yürek ısıttı!
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