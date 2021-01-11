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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine sert tepki

AK Parti Sözcüsü , "Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir." ifadesini kullandı. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka, husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı ifadesine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "sözde Cumhurbaşkanı" şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirken, bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanı'nın "tarafsız" olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu söylemlerin sahiplerinin hala milli egemenlik karşıtlığı yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Saldırdıkları makam devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir."

Çelik, milletin iradesiyle onaylanmış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve partili cumhurbaşkanlığına karşı "siyasi muhalefet" üretmek adına demokrasiye karşı "husumet siyaseti" üretildiğini ifade ederek, bunun demokratik muhalefet değil, husumet üretme siyaseti olduğunu belirtti.

Siyasi muhalefet yapmakla, demokratik olmayan bir zihniyeti dayatmak arasındaki farkı gözetmeden konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız milletimizin hiçbir kesimini diğerinden ayırmadan, ülkemizin hiçbir yerini diğerinden üstün ya da aşağıda saymadan görev yapmaktadır. Demokrasiye düşmanlık etmek, millete kötülük etmektir. Demokratik hukuk devletinin meşru makam ve mekanizmalarını hedef almak demokratik bir siyasi muhalefet biçimi değildir. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka, husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır."



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