Meclis’te teröristleri andı! DEM’li vekilden skandal sözler

Her fırsatta Mehmetçik’in terörle mücadele operasyonlarını durdurmaya çalışan DEM Parti'den yine benzer bir açıklama var. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MİT'in geçen hafta Irak'ta öldürdüğü teröristlere sahip çıkarak güvenlik güçlerimizi hedef aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN