28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Meclis’te teröristleri andı! DEM’li vekilden skandal sözler
Her fırsatta Mehmetçik’in terörle mücadele operasyonlarını durdurmaya çalışan DEM Parti'den yine benzer bir açıklama var. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MİT'in geçen hafta Irak'ta öldürdüğü teröristlere sahip çıkarak güvenlik güçlerimizi hedef aldı.