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Meclis’te teröristleri andı! DEM’li vekilden skandal sözler

Meclis’te teröristleri andı! DEM’li vekilden skandal sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yavuz Topal
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Giriş: 28.08.2024 10:34
Her fırsatta Mehmetçik’in terörle mücadele operasyonlarını durdurmaya çalışan DEM Parti'den yine benzer bir açıklama var. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MİT'in geçen hafta Irak'ta öldürdüğü teröristlere sahip çıkarak güvenlik güçlerimizi hedef aldı.
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