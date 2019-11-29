29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.11.2019

Meclis'te CHP ile AK Parti arasında gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli”

CHP'yi sarsan "Külliye’ye giden CHP’li” skandalında düne damgasını vurdu. TBMM’de çıkan kavga, AK Parti'li vekiller, "haber yalan" çıktığı halde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemeye yanaşmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiliydi. AK Parti ve CHP sıraları arasındaki gerilim an be an büyüdü. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP kanadına sert sözlerle yüklendi. İşte o anlar…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye’den Macron’un sözlerine sert yanıt
Türkiye’den Macron’un sözlerine sert yanıt
Türkiye ve Libya'dan flaş Akdeniz hamlesi
Türkiye ve Libya'dan flaş Akdeniz hamlesi
Erdoğan'dan o provokasyona sert tepki tepki
Erdoğan'dan o provokasyona sert tepki tepki
Meclis'te gerilim! Kılıçdaroğlu özür dilemeli
Meclis'te gerilim! "Kılıçdaroğlu özür dilemeli"
Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?
"Bakan Albayrak’ın yerli duruşu ABD ve Avrupa’yı rahatsız ediyor. Siz niye rahatsızsınız?"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu millet dualı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu millet dualı
Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar! ‘’CHP içindeki küreselciler…’’
Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar! ‘’CHP içindeki küreselciler…’’
İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik
"İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik"
Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Çarpıcı paylaşım: Onlar öldürmek, biz yaşatmak için...
Çarpıcı paylaşım: Onlar öldürmek, biz yaşatmak için...
Türkiye'den NATO'ya sert tepki
Türkiye'den NATO'ya sert tepki
Atatürk, İnönü'yü neden görevden aldı?
Atatürk, İnönü'yü neden görevden aldı?
Daha Fazla Video Göster